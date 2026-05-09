Психолог Зуева предложила выделить время для негативных эмоций при синдроме «праздничный блюз»

Синдром «праздничный блюз» — это ухудшение морального состояния перед праздниками. Справиться с этим синдромом можно, следуя рекомендациям специалистов. Подробнее рассказала психолог Софья Зуева в беседе с Piter.TV .

Эксперт предложила переписать сценарий «идеального праздника». Нужно позволить себе отказаться от обязательных пунктов программы и заменить ритуал «надо» на «хочу».

Кроме того, психолог посоветовала выделить время для негативных эмоций. Необходимо разрешить себе выразить злость и недовольство в безопасной дозе, чтобы сбросить напряжение.

Еще один вариант — ритуал заземления. Прогулка с собакой, чашка чая на балконе, пять минут дыхания «квадратом» или музыка в наушниках — все это поможет вернуть вас в «здесь и сейчас».