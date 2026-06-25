Психолог Жавнеров отметил важность соблюдения цифровой гигиены в отпуске

Психолог Павел Жавнеров в интервью для ИА НСН поделился рекомендациями, как правильно организовать свой отдых, чтобы избежать излишней тревожности из-за работы.

По словам эксперта, если человек испытывает беспокойство от каждого рабочего сообщения во время отпуска, то лучше всего отключить все уведомления и заранее договориться с коллегами о том, что он будет на связи только в определенные часы.

«Если на отдыхе вы отвечаете на рабочие звонки из-за негативной мотивации, думая, что можете потерять должность, например, то это приводит к выгоранию», — предупредил специалист.

Он также напомнил о важности соблюдения цифровой гигиены. Даже простое уведомление, которое еще не открыто, может повышать уровень тревожности.