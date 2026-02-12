Психолог Загородняя объяснила настороженное отношение ко Дню святого Валентина обязанностью демонстрировать чувства

Отношение к Дню святого Валентина у россиян неоднозначное: кто-то готовится к празднику, покупая цветы и подарки, а кто-то испытывает раздражение и тревогу. Психолог Татьяна Загородняя рассказала о причинах такого двойственного восприятия Дня всех влюбленных в беседе с argumenti.ru .

Эксперт отметила, что 14 февраля редко вызывает нейтральные эмоции. Этот день становится своего рода экраном, на который каждый проецирует свои ожидания, страхи и потребности, написало URA.RU.

По словам Татьяны Загородней, часто раздражение связано не с праздником, а с ощущением обязанности демонстрировать определенные чувства или быть счастливым в конкретную дату. Психолог подчеркнула важность ежедневного проявления любви, чтобы не возникало необходимости подтверждать свои чувства в определенный день.