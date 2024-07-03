Психолог Вронский объяснил, что жертвы домашнего насилия не обращаются в полицию из-за отсутствия следов

Многие жертвы домашнего насилия не обращаютс в полицию, потому что боятся, что им не поверят. Об этом НСН рассказал психолог психотерапевт Александр Вронский.

По его словам, не у всех жертв домашнего насилия остаются следы. В частности, когда речь идет о психологическом давлении.

«У меня в практике много пациентов, которые не сталкиваются с физическим насилием, в этом плане „следов“ нет. Он может связать ей руки, встать на шею коленом», — рассказал эксперт.

Он добавил, что психологическое насилие еще больше травмирует человека. Нередко оно заканчивается суицидом жертвы.