Психолог Тур: четкий план отдыха поможет избежать семейных ссор в праздники

Майские праздники — отличный способ провести время с семьей. Но иногда совместный отдых может привести к конфликтам. Как организовать семейный досуг, чтобы избежать ссор? Психолог Екатерина Тур в интервью радио Sputnik дала несколько советов.

Специалист отметила, что конфликты на праздниках часто происходят из-за разных предпочтений в отдыхе: одни хотят спокойно отдыхать, другие — активно проводить время.

Чтобы избежать подобных ситуаций, психолог рекомендует заранее спланировать каждый день отдыха. Необходимо обсудить с членами семьи, кто и как хочет провести время, передает «Петербургский дневник». Нужно придерживаться плана, но быть готовыми внести в него изменения по общему согласию. Предварительная договоренность — это главный инструмент предотвращения конфликтных ситуаций, подчеркнула Тур.