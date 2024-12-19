Психолог Таранова посоветовала заранее обсудить с ребенком альтернативу подарка

Иногда случается так, что даже совместные усилия Деда Мороза и родителей не могут удовлетворить запросы ребенка — подарки могут оказаться слишком дорогими или их не будет в продаже. Психолог Ирина Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, как подготовить малыша к тому, что на Новый год он не получит тот подарок, который хотел.

По словам Ирины Тарановой, главное здесь — помнить, что за новогоднюю атмосферу отвечают не только подарки, но и другие праздничные традиции и активности. Чтобы ребенок не расстраивался в новогоднюю ночь, можно заранее обсудить с ним невозможность купить нужный подарок и подобрать альтернативу.

«Говорим, например, что Дед Мороз не всегда может дарить дорогие подарки», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что вопрос не в том, как конкретно на Новый год сказать «нет», а в целом в том, как родители отказывают ребенку в его желаниях. Родители вырабатывают определенную стратегию, как в таких ситуациях они ребенку говорят «нет».

Таранова добавила, что получение не того подарка, который ребенок заказывал у Деда Мороза или просил у родителей, большой «катастрофой» для него не станет. Дети в целом довольно часто получают на Новый год не то, чего хотели, и, как правило, к большому разочарованию, потере веры в чудо и испорченному празднику это не приводит.