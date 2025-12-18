Психолог Тайчинова рассказала, что некоторые люди равнодушны к Новому году из-за обманутых ожиданий в детстве

Новый год — время радости и веселья для многих, но есть и те, кто относится к этому празднику равнодушно или даже с раздражением. Такое отношение может иметь психологические причины, сообщила сайту «ФедералПресс» психолог Гульнара Тайчинова.

«Важно понимать, что нелюбовь к Новому году далеко не всегда говорит о проблемности человека. Это всего лишь его способ обходиться со своими чувствами, опытом и потребностями», — пояснила эксперт.

Тайчинова рассказала, что в основе негативного отношения к празднику могут лежать детские разочарования: например, когда ребенок ожидал одного подарка, а получил другой, или когда взрослые были уставшими и ссорились. Так формируется ощущение, что Новый год — день обманутых ожиданий.

Утрата веры в Деда Мороза может привести к потере особого смысла праздника. Взрослые начинают воспринимать Новый год как коллективный самообман, в котором не хочется участвовать. Негативные воспоминания о прошлых праздниках, связанные с расставаниями или потерями, также могут оттолкнуть людей от новогодних торжеств.

Некоторые люди не любят шумные компании и обязательное веселье, которое вызывает у них напряжение. Прагматичный взгляд на жизнь также играет роль: такие люди не ждут символических «новых начал» и не видят смысла в массовой суете, подчеркнула психолог.