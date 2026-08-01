Психолог Сурина связала флешмоб «Маленький ты» с закрытием детских душевных дыр

Завирусившийся в Сети тренд «Маленький ты» — один из способов закрыть душевные дыры, которые люди носят в себе с детства. Об этом 360.ru рассказала кризисный психолог и НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

«Такие флешмобы помогают получить успокоение <…> и повышают самооценку, закрывают те душевные дыры, которые люди таскают годами в плане признания себя как состоявшейся личности», — объяснила она.

Сравнивая свои детские и взрослые фото в Сети, человек хочет показать, чего он достиг за эти годы.

«Поэтому этот тренд закрывает детские дыры, потребности в признании, в любви, во внимании: „Ой, какая ты хорошенькая была, маленькая“. Суть именно в закрытии дыр, где недолюбили, не дали должного внимания или признания и так далее», — отметила психолог.

Подробно о тренде «Маленький ты» и его роли для психики — в материале 360.ru.