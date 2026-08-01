01 августа 2026 18:15 Избавление от душевных дыр: как тренд «Маленький ты» помогает взрослым самоутвердиться Психолог Сурина: сравнение детских и взрослых фото в Сети поднимает самооценку Фото: соцсети Ксении Бородиной, Гоши Куценко, Анны Седоковой, Ольги Бузовой, Натальи Рудовой Эксклюзив

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Флешмоб «Маленький ты» (Mini you / You now) охватил социальные сети. Пользователи публикуют коллажи из детских и взрослых фотографий, показывая, как изменились за годы, а также делятся с подписчиками архивными кадрами. Присоединились к нему и российские звезды. Что это за тренд и каково его значение с точки зрения психологии — в материале 360.ru.

Что за тренд «Маленький ты» По Сети гуляет новый флешмоб — «Маленький ты». Правило простое: нужно найти детское фото и сделать коллаж с изображением в настоящем времени. В тренд легко втянулись обычные пользователи, ведь достаточно просто открыть старый альбом или попросить родителей прислать скан архивного снимка.

Фото: соцсени Ксении Бородиной

Кто из звезд стал участником флешмоба К флешмобу подключились и знаменитости: звезды вслед друг за другом показывают свои детские фото. Ксения Бородина Телеведущая Ксения Бородина опубликовала снимок, на котором ей пять-шесть лет. В кадре — девочка с широкой улыбкой без пары молочных зубов и с любимой игрушкой в руках. Рядом современное фото со взрослой версией той же улыбки. Разница между кадрами превышает 30 лет, но мимика практически не изменилась.

Сергей Лазарев Певец Сергей Лазарев показал школьный портрет: на мальчике темный пиджак и полюбившаяся поклонникам улыбка. В комментариях пользователи сошлись во мнении, что артист на удивление мало изменился, черты и выражение лица остались узнаваемыми.

Гоша Куценко К флешмобу присоединился актер Гоша Куценко, хотя для него такие раскопки в архивах не редкость. Он уже делился детскими фото, а в 2025 году «оживил» один из кадров через нейросети.

Фото: соцсети Гоши Куценко

Наталья Рудова В детстве Наталья Рудова была очаровательной девочкой: она показала фото, на котором запечатлели голубоглазую светловолосую малышку с косичками и белыми бантиками. Но за миловидной внешностью скрывался дерзкий характер. «По болячкам на лице видно, что хулиганье», — пошутила артистка.

Ольга Бузова Певица и телеведущая Ольга Бузова показала себя за школьной партой: в камеру смотрит светловолосая девочка с цветными резинками в прическе и с серьезным выражением лица. С тех пор жизнь петербургской школьницы сильно изменилась: она стала одной из самых обсуждаемых звезд отечественного шоу-бизнеса.

Анна Седокова Детское фото певицы Анны Седоковой удивило интернет-пользователей: артистка была светловолосой девочкой с кудрями и выразительными глазами. Кроме того, участниками флешмоба стали Ида Галич, Григорий Лепс, Натан, Никита Пресняков, Алена Жигалова, Валентина Иванова, Александр Шепс и другие.

Фото: соцсети Анны Седоковой

Чем флешмоб отличается от ностальгии по детству В первую очередь человек чувствует умиление, глядя на любое детское фото, рассказала 360.ru кризисный психолог и НЛП-терапевт Ангелина Сурина. «Это маленький человечек, сам по себе хороший, он еще ничего плохого в жизни не сделал, беззащитный. Просыпаются чувства заботы, опеки, когда хочется что-то хорошее сделать», — объяснила она. Когда взрослый смотрит на свои детские снимки, то начинает сравнивать себя в прошлом и настоящем.

На своем фото мы чувствуем тоже добрую грусть. Себя можем частично не помнить, помнить какие-то моменты из детства. Но смотришь на фотографию и пытаешься понять, каким был в детстве, и хочется даже что-то рассмотреть: предпосылки талантов, ума, интеллекта.

В детском фото человек хочет увидеть подтверждение своей значимости, талантов, ума и получить некое признание. «Когда смотришь на фото, хочется подсознательные ответы найти, показать себя взрослого: „Смотрите, я мало изменился внешне, я за собой ухаживаю, я молодец“. По сути, эти два фото многие люди выставляют для того, чтобы получить признание от общества и почувствовать собственное. Очень многие взрослые достигают вершин из подсознательной потребности в признании, чтобы их родители, близкие или даже неблизкие признали, что они существуют не зря», — отметила психолог.

Фото: соцсети Ольги Бузовой

Подобные сравнения могут повысить самооценку и собственную значимость. «Где-то это дает успокоение, потому что люди часто живут в тревоге от сегодняшнего дня, от некоторых ошибок или провалов. Могут себя ругать, нервничать: что-то не получается. Такие флешмобы помогают получить успокоение <…> и повышают самооценку, закрывая те душевные дыры, которые люди таскают годами в плане признания себя как состоявшейся личности», — добавила эксперт. Этим обусловлено и участие звезд в тренде.

Получить признание, подтверждение со стороны, что он особенный, способ сблизиться с аудиторией, попытка удовлетворить свою потребность в ностальгии, подтверждение своего жизненного пути.

«Маленький ты» — попытка побега в детство? Побег в безопасное детство — попытка взрослого быть инфантильным и переложить ответственность на других людей, рассказала Сурина. «Мне кажется, не связано с трендом», — отметила она.

Фото: соцсети Натальи Рудовой

Наоборот, речь идет о том, чтобы показать свои достижения как взрослого.

Сравнивая, мы преподносим наоборот: смотрите, какая я крутая, какой я крутой. Потому что дети беззащитные, мечтающие, легкие. А сейчас вот какой я стала.