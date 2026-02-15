Психолог Сурина отметила, что желание получить услугу «любовь напрокат» может указывать на психологические трудности

Психолог Ангелина Сурина выразила мнение, что желание воспользоваться услугой «любовь напрокат» может свидетельствовать о серьезных психологических проблемах. Такое заявление она сделала в беседе с «Москвой 24» .

Предложения об аренде спутника или спутницы на День всех влюбленных начали появляться в преддверии 14 февраля. Как выяснил Telegram-канал «SHOT Проверка», стоимость таких услуг может превышать 200 тысяч рублей.

Например, в Казани девушка предлагает мужчинам, оставшимся без пары на праздник, совместное посещение йоги, кальянной, ресторана и музея за 210 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге молодой человек предлагает шоу-программу за 44 тысячи рублей, готовящую по предпочтениям клиента.

По мнению Суриной, такие услуги создают лишь видимость присутствия партнера. Если человек настолько одинок, что готов платить за общение с незнакомцем, это может указывать на глубокие психологические проблемы. В таких случаях рекомендуется обратиться к специалисту.

Психолог советует задуматься о том, кому на самом деле нужны такие услуги. Возможно, есть люди рядом, которые могут стать друзьями или интересными собеседниками. Она призывает научиться находить радость в одиночестве и получать удовольствие от общения без денежных вложений.