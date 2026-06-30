Психолог Сулим призвала не спешить увольняться после отпуска

После отпуска около 40% россиян задумываются об увольнении, а еще 45% признались, что им нужно время, чтобы адаптироваться к рабочему ритму. Некоторые после возвращения на работу сталкиваются с апатией, раздражением и нарушением сна. Как не спешить с решением и понять, действительно ли пора менять работу, рассказала психолог Софья Сулим в беседе с Авторадио .

Она отметила: «Важно задать себе вопрос: „Что меня не устраивает?“ и проанализировать причины. Причины будут и субъективные, что-то не нравится, и объективные, где действительно что-то объективно не устраивает. И второй вопрос: как я могу на это повлиять?»

Специалисты советуют в первые дни после отпуска не пытаться сразу все наверстать. Лучше начать с разбора почты, составить список задач и постепенно возвращаться к привычному графику.