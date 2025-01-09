Психолог Сугак: зарядка поможет войти в рабочий режим после праздников

После праздников настроиться на трудовые будни бывает непросто. О том, как сделать переход от отдыха к работе менее болезненным, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала кандидат психологических наук Жанна Сугак.

По словам специалиста, готовиться к трудовым будням нужно заранее. Один из способов облегчить себе переход к рабочему режиму после длительного отдыха — составить план действий. Например, можно ближе к концу выходных начать просыпаться на полчаса раньше и делать зарядку.

Кроме того, следует заранее подготовить одежду для похода в офис. Так будет легче настроиться на рабочую атмосферу, подчеркнула Сугак.