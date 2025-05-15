Психолог Стацевич предупредила, что бессмысленность работы вызывает выгорание

HR-эксперт и клинический психолог Екатерина Стацевич в интервью ИА НСН объяснила, что признаками профессионального выгорания являются повышение конфликтности, постоянные ошибки и пропуски дедлайнов.

Стацевич выделила два типа выгорания: первое вызвано чувством бессмысленности работы, а второе — хроническим истощением, связанным с необходимостью быстрого переключения между задачами и постоянной сменой дел, что становится распространенным трендом в современном бизнесе.

«Есть 12 стадий выгорания, и руководители должны об этом знать», — отметила специалист.

Психолог подчеркнула важность регулярного анкетирования сотрудников, поскольку симптомы выгорания развиваются незаметно, и сам работник может не осознавать этого.