Психолог Соловьева рассказала, что люди с синдромом Питера Пэна максимально уязвимы перед вызовами взрослой жизни

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала об опасности синдрома Питера Пэна. Это состояние, при котором человек испытывает трудности с адаптацией к взрослой жизни.

Соловьева объяснила, что пуэрильность — это крайняя степень инфантилизма, которая может проявляться у людей с синдромом Питера Пэна. Такие люди остаются детьми, несмотря на возраст, указанный в паспорте.

Психолог отметила, что пуэризм может развиваться из-за чрезмерной опеки со стороны матери. Человек, который ищет материнской любви и тепла, может не стремиться к самостоятельности и зрелости.

«Стремление "я не хочу ничего делать" — это максимально хрупкая психологическая конструкция. Такой человек максимально уязвим перед вызовами взрослой жизни», — подчеркнула Соловьева.