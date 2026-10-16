Психолог Софьянова связала рост спроса на антидепрессанты среди школьников с атмосферой в семье

Рост спроса на антидепрессанты среди школьников связан с атмосферой и досугом в семье, а также с нехваткой психологической помощи в школе. Об этом ИА НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.

Эксперт назвала рост спроса на антидепрессанты среди подростков системным вопросом. По ее мнению, в школах катастрофически не хватает психологов — один специалист на всю школу физически не может пропустить через себя весь поток детей. Кроме того, необходимо повышать авторитет психолога, чтобы он работал в тандеме с психиатром как часть команды, а не воспринимался как замена врачу. Софьянова также связывает проблему с вопросами досуга и семейного отдыха, отмечая материнское выгорание, которое выливается в срывы на детей.

Свое влияние на стресс подростков оказало и развитие нейросетей. По словам эксперта, студенты прошлого поколения не конкурировали с искусственным интеллектом, а современные молодые люди испытывают внутреннее состояние гонки, не успевая создавать что-либо своим умом. Ранее Софьянова уже заявляла, что депрессия сильно помолодела из-за хронического стресса у детей в школе и дома.