Психолог Смолярчук заявила, что роль бабушек и дедушек — дать ребенку безусловную любовь и поддержку

Бабушки и дедушки дают детям ощущение безусловной любви и поддержки. В то же время родители учат их «выживать» и осознавать последствия своих действий. Таким мнением поделилась гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Эксперт отметила, что дедушки и бабушки — это те люди, которые всегда любят и ждут ребенка без каких-либо условий. Родители же обучают детей выживанию, объясняя им важные вещи на доступных примерах.

«Ребенку надо наглядно показывать людей, которые питаются шоколадками, которые запивают это запрещенкой, которые употребляют что-то, что доставляет им краткосрочное, какое-то невероятное небесное наслаждение», — говорит Смолярчук.

Родители объясняют детям на их языке, что жизнь в праздниках каждый день может быть короткой, добавила специалист.