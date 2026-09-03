Психолог Шпагина предупредила о риске зависимости от ИИ

Зависимость от искусственного интеллекта может привести к социальной изоляции, усилению искаженных убеждений и ослаблению самостоятельного мышления. Об этом рассказала кандидат психологических наук Елена Шпагина, передает RT .

Шпагина объяснила, что современные нейросети подстраиваются под стиль общения пользователя и дают желаемые ответы. Для людей, которые испытывают одиночество или неуверенность, такая безопасная среда может стать ловушкой.

По словам эксперта, тревожными признаками считаются потеря контроля над временем общения с ИИ, замена разговоров с близкими чат-ботом, тревога при невозможности обратиться к нему и сокращение живых контактов. Зависимость также может влиять на сон, работу и отношения.

Постоянное общение с ИИ, который соглашается с пользователем, ограничивает столкновение с другими взглядами и неопределенностью. Готовые ответы снижают способность к самостоятельному мышлению, а инструмент может усиливать ошибочные убеждения человека.

Психолог посоветовала ограничить время работы с ИИ, не обращаться к нему в эмоционально уязвимые моменты и чередовать использование нейросетей с самостоятельной работой. Она также призвала чаще общаться с людьми, проверять ответы ИИ по разным источникам и фиксировать его ошибки, пишет aif.ru.