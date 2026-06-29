Психолог Шпагина посоветовала удаленщикам с детьми использовать технику «Помодоро» в летний период

Кандидат психологических наук Елена Шпагина рассказала Life.ru , как справиться с перегрузкой задачами и отвлечениями во время работы из дома в период летних каникул.

По словам эксперта, в летнее время ситуация усложняется из-за появления дома детей на каникулах, шума и бытовых отвлечений. В таких условиях техника «Помодоро» помогает удержать рабочий ритм.

Техника «Помодоро» основана на простой психологической закономерности: мозгу легче согласиться на короткий спринт, чем на долгий марафон. Вместо мысли «мне надо работать целый день» вы говорите себе: «Я просто поработаю 25 минут». Это снимает сопротивление. За 25 минут не страшно начать, не страшно ошибиться, не страшно не успеть. После короткого перерыва можно запустить следующий спринт.

Первым шагом специалист называет принятие того, что идеальные условия для работы вряд ли наступят. Вместо ожидания тишины она рекомендует заранее вводить понятный режим: «25 минут я работаю — пять минут я с вами». Такой формат помогает и взрослым, и детям, поскольку дает предсказуемую структуру времени и снижает количество постоянных отвлечений.

Шпагина обращает внимание, что ключевую роль играют именно перерывы. Пяти минут достаточно, чтобы переключиться, выпить воды, размяться, ответить на вопросы ребенка или просто восстановить внимание. Чередование нагрузки и отдыха снижает риск выгорания и позволяет дольше сохранять продуктивность.