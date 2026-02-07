Психолог Шамсутдинов назвал фильмы ужасов безопасным аттракционом для эмоций

Почему многие увлекаются криминальными сериалами, ток-шоу с конфликтами и фильмами ужасов, объяснил психолог Эдуард Шамсутдинов в интервью «Радио 1».

По его словам, в мире, где доступ к контенту неограничен, тяга к сенсациям имеет серьезные психологические причины. Скандалы и триллеры служат своеобразным безопасным аттракционом для эмоций — человек переживает сильные чувства, не подвергаясь реальной опасности.

«В рутинной жизни, полной правил и контроля, нам не хватает острых ощущений», — отметил эксперт.

Психолог добавил, что наблюдая за манипуляциями в шоу или поведением маньяков в сериалах, зритель подсознательно изучает опасные сценарии и модели поведения, чтобы быть начеку в реальной жизни, добавил сайт vse42.ru.