Психолог Шагабутдинова посоветовала ограничить время в соцсетях, чтобы справиться с чувством одиночества в праздники

Психолог, основательница Profi Psy Team Лия Шагабутдинова сообщила «Известиям» , что в праздничные дни многие люди могут ощущать себя одинокими, даже если они состоят в отношениях.

Эксперт отметила, что праздники часто обостряют чувство одиночества из-за социального сравнения. Люди видят множество изображений «идеального счастья» в социальных сетях и могут начать чувствовать, что с ними что-то не так.

Шагабутдинова посоветовала заранее снижать эмоциональную нагрузку тем, кто тяжело переносит праздничные дни. Для этого можно ограничить потребление контента в социальных сетях и переключить внимание на офлайн-активности, такие как просмотр фильма, чтение книги или прослушивание подкаста.

Также полезно планировать действия, которые создают ощущение опоры и телесного спокойствия. Это могут быть встречи с близкими, прогулки, занятия спортом или привычные ритуалы, например, просмотр любимого сериала.

«Важно не ставить себе задачу обязательно быть в хорошем настроении», — подчеркнула психолог.

По ее словам, попытка насильно веселиться может привести к обратному эффекту. Вместо этого лучше разрешить себе проживать грусть, если она возникает, и поддерживать себя в этот момент, добавила Шагабутдинова.