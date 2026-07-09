Психолог Седых объяснила, что при выборе школы для ребенка с РАС важно думать о его комфорте

Психолог-дефектолог Екатерина Седых в пресс-центре ИА НСН заявила, что при выборе школы для ребенка с расстройством аутистического спектра приоритетом должны быть его безопасность и комфорт.

По словам эксперта, детям с РАС лучше стремиться к лидерству среди равных, чем быть отстающими в обычной среде.

«Мне вспоминаются слова моей бабушки, которая говорила мамам своих учеников с задержкой психического развития: „Подумай, ты хочешь, чтобы твой ребенок был последним в городе или первым на деревне?“» — отметила специалист.

Психолог добавила, что закон об инклюзии 2014 года дает родителям право выбора любого учреждения, но этот выбор должен основываться на анализе конкретного случая.