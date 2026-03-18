Психолог Савюк отметила, что искусственный интеллект не сможет заменить специалиста

Психолог, кандидат психологических наук Алена Савюк в интервью радио Sputnik отметила, что искусственный интеллект (ИИ) может быть полезен при лечении депрессивных состояний, но полностью заменить психолога не сможет.

Савюк подчеркнула, что подменять терапию ИИ-чатботами рискованно. Однако такие чат-боты могут задавать уточняющие вопросы, помогать описать состояние и предложить простые упражнения для стабилизации. Кроме того, они помогают подготовиться к разговору со специалистом.

По словам психолога, цифровые разговорные ассистенты в некоторых исследованиях снижали выраженность депрессивных симптомов и психологического дистресса. Тем не менее результаты неоднородны, и их нельзя переносить на тяжелые состояния и кризисы.

Савюк рассказала, что ее метод «Интеллект бессознательного» (UQ) основан на коротких медитативных практиках, которые могут сочетаться с работой специализированного ИИ-помощника. Однако главный риск, по ее мнению, возникает, когда человек ищет у бота диагноз или остается с проблемой один на один.

«Если хандра держится дольше двух недель, появляются стойкая бессонница, панические реакции или мысли о самоповреждении, необходимо обращаться к специалисту и не откладывать помощь, а при угрозе жизни необходимо обращаться в экстренные службы», — заключила Савюк.

Она также не рекомендовала передавать в чат персональные данные и воспринимать ответы как план лечения.