Психолог Самбурский рекомендовал брать легкие задачи в первую рабочую неделю после праздников

Специалист посоветовал начинать с легких задач и работать с продуктивностью около 70%, чтобы мягко войти в рабочий ритм.

«Не надо кидаться решать все задачи, которые крутятся в голове. Советую просто выписать их на листок бумаги, затем выбрать три самые важные, а уже из них — одну, которую реально закрыть за полчаса или час», — пояснил эксперт.

По его словам, после праздников мозг перестраивается на режим контроля и результата, но нервная система сопротивляется такому резкому переходу. Это может привести к чувству физической слабости и лени, которые фактически становятся профилактикой психологических срывов.