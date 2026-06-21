Психолог Самбурский предупредил, что для психики отсутствие отдыха может быть травматичным

Даже если летом не удалось уехать на отдых, можно взять отпуск и перезагрузиться, не покидая города. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По словам эксперта, для психики отсутствие отдыха может быть травматичным. Летом организм ждет передышки, но человек остается в привычной обстановке, что не способствует расслаблению, написал сайт «7Дней».

Психолог отметил, что отдых в квартире не подойдет: домашние дела и возможность проверить рабочий ноутбук будут отвлекать. Чтобы переключиться, нужно сменить обстановку.

Если нет возможности уехать на море или в горы, можно снять номер в отеле на выходные в своем городе. Выберите место в непривычном районе и уезжайте с минимальным количеством вещей.

Так вы выключите рутинные обязанности и смените контекст. Спите, гуляйте, заказывайте еду в номер, читайте книгу — делайте то, что приносит удовольствие. В новой обстановке можно побыть более спокойным и расслабленным.

Главное — не работать в это время и не решать бытовые задачи. Настоящий летний выходной должен хотя бы на несколько часов выбивать человека из привычного сценария.