В преддверии Дня семьи, любви и верности общество «Знание» организовало форум «Знание. Семья». На мероприятии психолог Любовь Розенберг поделилась простыми правилами для семейного диалога, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Специалист подчеркнула важность расслабленности в общении с ребенком.

«Расслабьтесь. Не напрягайтесь по любому поводу. Но в этой расслабленности будьте чуткими, старайтесь уловить, что происходит с ребенком», — отметила эксперт.

По ее словам, поддержка — это ключевой аспект в отношениях между родителями и детьми. Она призвала взрослых развивать чуткость, чтобы дети могли быть более открытыми и искренними.