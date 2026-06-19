Психолог Резенова выступила за постепенное знакомство детей с цифровой средой

Психолог Надежда Резенова в комментарии «Звезде» высказалась о возрастных ограничениях на использование социальных сетей детьми. Она отметила, что ограничения имеют физиологическое обоснование, но полностью решить проблему с их помощью не получится.

Резенова подчеркнула, что в подростковом возрасте активно развивается мозг и эмоциональная сфера. Информация из социальных сетей может влиять на поведение подростков, так как их мозг продолжает формироваться, а участки, отвечающие за поведение, окончательно развиваются примерно к 25 годам.

«Когда мы ставим запреты, для подростков это как красная тряпка. Они будут искать варианты, как туда зайти, как нарушить запрет», — рассказала психолог.

Специалист отметила, что подростки могут воспринимать ограничения доступа к интернету как дополнительный стимул к нарушению правил. Поэтому ключевую роль в вопросе безопасности детей в интернете играют доверительные отношения в семье.

Резенова выступила за постепенное знакомство детей с цифровой средой и обучение правилам безопасного поведения в интернете. Родителям стоит заранее обсуждать с ребенком правила пользования интернетом и объяснять, какую информацию нельзя публиковать в открытом доступе.