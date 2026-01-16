Психолог Резенова посоветовала парам раздельный отдых после новогодних праздников

Семейный психолог Надежда Резенова поделилась с ИА НСН наблюдениями о влиянии новогодних праздников на взаимоотношения партнеров.

По словам эксперта, длительный совместный досуг позволяет выявить скрытые проблемы и возможности развития пары.

«Партнерам не стоит сразу же разводиться, если они решили, что у них все плохо, а подумать с точки зрения „а что мы можем улучшить, чтобы наши отношения сохранились?“» — подчеркнула специалист.

Психолог обратила внимание на пользу раздельного отпуска, позволяющего каждому человеку лучше понять собственные предпочтения и определить, является ли выбранный партнер оптимальным спутником жизни на долгие годы.