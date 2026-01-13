Психолог Рейнталь рассказала, как помочь школьнику адаптироваться к учебному процессу после праздников

Чтобы помочь школьнику адаптироваться к учебному процессу после праздников, необходимо заранее подготовить его организм и психику к изменениям. Возвращение к учебе не должно быть резким — важно позволить ребенку постепенно войти в привычный ритм, рассказала семейный психолог Галина Рейнталь в интервью «ФедералПресс» .

Психолог рекомендует начинать с режима сна: каждый день понемногу сдвигать время отхода ко сну и пробуждения ближе к школьному графику. Перед сном следует ограничить время с яркими экранами, заменив их более спокойными активностями, например, чтением или принятием душа. Подготовку к утру лучше сделать предсказуемой: одежда и рюкзак должны быть собраны с вечера.

Важную роль играет полноценный завтрак, который помогает организму проснуться и способствует лучшей концентрации в течение дня. Эксперт советует не ставить перед ребенком слишком амбициозных целей с первых дней и помогать ему с организацией: проверять, все ли он взял с собой, напоминать про сменную обувь или физкультурную форму.

В первые дни после каникул лучше избегать вопросов об оценках и домашних заданиях, чтобы не вызывать раздражения. Вместо этого стоит спросить ребенка о его чувствах, интересных моментах в школе и новых знакомствах. Если ребенок становится усталым или тревожным, стоит снизить нагрузку и добавить время для восстановления.