Психолог рассказал, кому не стоит ходить на каддл-пати

Набирающие популярность каддл-пати, или обнимательные вечеринки, могут снять острый стресс и дать кратковременное облегчение тем, кто чувствует себя одиноким. Однако для таких мероприятий есть противопоказания, рассказала 360.ru практикующий психолог, сексолог Александра Миллер.

«Есть категории, которым это может навредить. Это люди в остром кризисе или тяжелой депрессии и люди с нарушением личных границ или склонностью к созависимости», — уточнила она.

По словам Миллер, у страдающих депрессией встреча с незнакомцами для «обнимашек» может лишь усилить чувство стыда и одиночества. Чужие объятия не заменят глубинной психотерапевтической работы, а лишь подчеркнут пропасть.

При нарушении личных границ может быть сложно сказать «нет», а при склонности к созависимым отношениям — впасть в травматичную иллюзию близости.

Как проходят каддл-пати, кому и чем они помогают и могут ли стать полноценным лекарством от одиночества — в материале 360.ru.