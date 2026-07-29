Психолог рассказал, когда бесцельное пролистывание объявлений о квартирах становится опасным

Регулярный просмотр объявлений о продаже квартир, которые вам не по карману, — так называемый дримскроллинг — в основном безвреден, если приносит удовольствие. Однако стоит задуматься, если он занимает слишком много времени и бьет по самооценке, рассказала 360.ru клинический психолог Инна Паустовская.

Она назвала пять признаков того, что дримскроллинг вышел из-под контроля.

Пора бить тревогу, если просмотр объявлений занимает больше времени, чем остальные дела, без него вы не можете уснуть, жертвуете ради него временем с близкими, а также — если крксивые фото вызывают чувство собственной неполноценности и поиск идеального жилья становится навязчивой идеей.

О том, зачем люди листают объявления о продаже домов и квартир мечты, не имея возможности их купить, и часто ли эти действия все же приводят к покупке, — в материале 360.ru.