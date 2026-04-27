Психолог раскрыл, когда действительно пора снять обручальное кольцо

Обручальное кольцо с его историей и глубоким значением всегда символизировало обет между двумя людьми, решившими связать свои жизни. Его снятие не просто формальность, а сигнал о завершении отношений, сообщило издание Daily Mail .

Коуч по отношениям Лорин Кренн рассказала, что не существует универсального момента для того, чтобы снять обручальное кольцо. Людям нужно довериться своим чувствам, а не ждать чьего-то одобрения или развода в суде.

«Ваше обручальное кольцо — это не просто украшение на пальце. Оно соединяет вас с эмоциональным опытом, который хранит все воспоминания, связанные с вашими отношениями», — сказала она.

Если человек почувствовал, что лжет себе, продолжая его носить, то пора определиться. Снимая кольцо, тело начинает осознавать утрату любви, что возврата к прошлому нет.

Кренн добавила, что по разным причинам люди снимают кольцо слишком рано или уже слишком поздно. Кто-то отказывается от него в порыве гнева или шока, даже не успев все обдумать. По ее словам, партнер, который первый снял кольцо, показывает, что будет двигаться дальше и ставит точку в этих отношениях.

Ранее психолог Людмила Баранская рассказала, что на каждые 10 браков приходится восемь разводов. Россия вышла на третье место в мире по количеству распавшихся союзов.