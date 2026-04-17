Психолог Баранская рассказала, что на каждые 10 браков приходится восемь распавшихся союзов

По свежим апрельским данным на 2026 год, в России насчитывается 24,5 миллиона семей с детьми.

«Количество разводов растет — на каждые 10 браков приходится восемь распавшихся союзов. В 2025 году Россия вышла на „почетное“ третье место в мире по количеству разводов», — отметила эксперт.

Психолог назвала четыре ключевые причины разводов: неравный эмоциональный труд; финансовые трудности; «смерть диалога»; измены.

Баранская отметила, что государство пытается сдержать волну распадающихся семей. Например, ростом госпошлин на разводы, которые за последнее время выросли в восемь раз.