Психолог Баранская рассказала, что на каждые 10 браков приходится восемь распавшихся союзов
Количество россиян, предпочитающих одиночный образ жизни, растет. На этом фоне увеличивается число разводов. Ситуацию прокомментировала психолог Людмила Баранская, сообщило Ura.ru.
По свежим апрельским данным на 2026 год, в России насчитывается 24,5 миллиона семей с детьми.
«Количество разводов растет — на каждые 10 браков приходится восемь распавшихся союзов. В 2025 году Россия вышла на „почетное“ третье место в мире по количеству разводов», — отметила эксперт.
Психолог назвала четыре ключевые причины разводов: неравный эмоциональный труд; финансовые трудности; «смерть диалога»; измены.
Баранская отметила, что государство пытается сдержать волну распадающихся семей. Например, ростом госпошлин на разводы, которые за последнее время выросли в восемь раз.