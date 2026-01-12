Психолог Радченко посоветовала использовать технику Pomodoro для настройки на работу после новогодних каникул

Психолог Виктория Радченко в разговоре с «Краснодарскими известиями» дала рекомендации, как облегчить возвращение к рабочим будням после новогодних праздников и избежать выгорания.

По словам специалиста, первые дни после каникул часто сопровождаются желанием продлить отдых. Однако с правильным подходом можно адаптироваться к рабочему ритму мягко и эффективно.

Виктория Радченко советует начать день с ритуала: выпить воды или чая, надеть наушники и вслух сказать: «Я начинаю работать». Это поможет мозгу переключиться без стресса. Затем лучше не спешить с важными задачами, а в первые пять минут навести порядок на рабочем столе или пролистать список дел.

Первые 15–30 минут дня стоит посвятить подготовке: составить план и выбрать три главные задачи. Это снизит тревожность и создаст ощущение контроля.

Также полезной может быть техника Pomodoro: 25 минут работы и пять минут отдыха. Начинать день лучше с легкой или приятной задачи, чтобы быстро получить ощущение успеха.

Психолог рекомендует использовать правило 60%: на первой неделе достаточно 60% вашей обычной продуктивности. Не стоит требовать от себя полной эффективности с первого дня.

Сосредотачивайтесь на одной-трех ключевых задачах, чтобы избежать перегрузки и чувства провала. Включайте в день приятные моменты: музыку, вкусный напиток, перерыв на прогулку. Это формирует положительные ассоциации с рабочим процессом.