Психолог Радченко объяснила, что «бабушка на час» не способна заменить родственников

В России набирает популярность услуга «бабушка на час». Психолог Виктория Радченко рассказала «Краснодарским известиям» , может ли такой помощник заменить участие родственников в жизни ребенка.

По мнению эксперта, «бабушка на час» может справиться с частью бытовых и воспитательных задач, но не способна полностью заменить родных. Виктория Радченко подчеркнула, что бабушки и дедушки выступают связующим звеном между поколениями, через них ребенок узнает семейную историю и традиции.

«„Бабушка на час“ — это наемный сотрудник, у которого нет личной заинтересованности в судьбе этого конкретного рода», — отметила специалист.

Она объяснила, что родные бабушки часто дают ребенку эмоциональную поддержку и безусловное принятие, которые невозможно воспроизвести по инструкции.