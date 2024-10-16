Психолог Прудкая: дарители ненужных вещей вкладывают в подарок проекцию собственных желаний

Почти каждый праздник сопровождается обилием подарков. Однако зачастую виновники торжества получают ненужные вещи. О том, почему так происходит, рассказала психолог Мария Прудкая в интервью ТСН24.
По словам специалиста, часто ненужные подарки выбирают из-за ностальгии. Например, родители, которые дарят взрослым игрушки и прочие атрибуты детства. Кроме того, даритель может на подсознательном уровне проецировать подарком собственные желания.
Банальная причина кроется в непонимании потребностей другого человека. Решить проблему поможет прямой вопрос о подарке либо составленный заранее вишлист, добавила Прудкая.
«Как орел». У спасенного от слепоты Витаса появилась новая «сверхспособность»
«Намного превосходящее ядерное». Иранский генерал проговорился о секретном оружии
Жители Лобни примут участие во всероссийской акции по сбору макулатуры
Итоги конкурса молодых правозащитников подвели в Подмосковье
Власти Украины решили эвакуировать жителей Купянска из-за преступлений ВСУ
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала идею открыть экологический летний лагерь
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте