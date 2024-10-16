Психолог Прудкая: дарители ненужных вещей вкладывают в подарок проекцию собственных желаний

Почти каждый праздник сопровождается обилием подарков. Однако зачастую виновники торжества получают ненужные вещи. О том, почему так происходит, рассказала психолог Мария Прудкая в интервью ТСН24.

По словам специалиста, часто ненужные подарки выбирают из-за ностальгии. Например, родители, которые дарят взрослым игрушки и прочие атрибуты детства. Кроме того, даритель может на подсознательном уровне проецировать подарком собственные желания.

Банальная причина кроется в непонимании потребностей другого человека. Решить проблему поможет прямой вопрос о подарке либо составленный заранее вишлист, добавила Прудкая.

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