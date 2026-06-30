Психолог Потапова назвала «красным флагом» грубость собеседника в адрес обслуживающего персонала на первом свидании

Клинический психолог Светлана Потапова рассказала KP.RU о том, какие сигналы могут насторожить на первом свидании. Специалист отметила, что знание этих признаков поможет избежать ненужных отношений.

Потапова перечислила несколько «красных флагов». Например, лавбомбинг — когда человек слишком быстро начинает говорить о чувствах и строить планы. Это должно насторожить, так как считается ненормальным для первого свидания. Также стоит обратить внимание на неготовность принять отказ и отвлечься от телефона во время встречи.

Кроме того, обилие негатива в сторону бывших партнеров и их обесценивание — тоже плохой знак. Лучше всего на первом свидании вообще не затрагивать эту тему.

Грубость в адрес обслуживающего персонала может свидетельствовать о желании отыграться на ком-то из-за чувства собственной «маленькости». Такой человек будет пытаться продавливать партнера в отношениях.