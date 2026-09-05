Психолог поделился секретом хорошего комплимента

Хороший комплимент — простой, конкретный и искренний. Он не содержит скрытых мотивов и подоплеки и не построен на сравнении с другими. Об этом 360.ru рассказал психолог Анатолий Абашин.

«Говорите о том, что вам действительно нравится. Лучше использовать простые и очень конкретные слова: „Тебе очень идет этот цвет“, „С тобой было интересно обсуждать такую тему“. И важно дать человеку возможность отреагировать так, как он чувствует в моменте», — порекомендовал он.

Некорректно хвалить одного за счет другого — сравнивать, например, нынешнего партнера с бывшими.

О том, как меняется культура комплиментов в России, какие комплименты недопустимы и как правильно реагировать на искреннюю похвалу или замаскированные под нее токсичные комментарии — в материале 360.ru.