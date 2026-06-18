Психолог Пирогова назвала чтение книг и общение привычками, которые помогают снизить уровень стресса

Клинический психолог Ирина Пирогова рассказала «Абзацу» , какие простые изменения в повседневной жизни могут помочь минимизировать стресс. Среди полезных привычек она назвала поиск хобби, занятия йогой и другими практиками, а также активное саморазвитие через чтение книг и общение.

Эксперт отметила, что высокий уровень стресса может негативно влиять на самочувствие и работу организма. Она подчеркнула, что поиск любимого дела или творчество помогают расслабиться и снизить нагрузку на нервную систему.

Она также порекомендовала ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы почувствовать себя увереннее. Кроме того, психолог обратила внимание на важность умения правильно расставлять приоритеты и следовать составленному плану.

Любовь к чтению и общению с интересными людьми также может способствовать поиску внутренней гармонии и развитию кругозора.