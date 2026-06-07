Психолог перечислил фразы, которые ранят вместо поддержки

В тяжелую минуту человека еще надо уметь поддержать, чтобы дополнительно не ранить словами. Такие фразы как «не переживай» и «другим еще хуже» вместо облегчения прозвучат как обесценивание чужих чувств, рассказала «Газете.Ru» психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная.

«Когда человек делится болью, он не просит срочно решить его проблему. Он хочет, чтобы его услышали. Но в ответ часто получает попытку исправить его чувства. И именно это разрушает ощущение поддержки», — сказала она.

Чаще всего звучат такие обесценивающие фразы, как «не переживай», «да ладно, все не так страшно» и «другим еще хуже». Человеку как будто говорят, что его чувства неуместны. В итоге он перестает делиться, закрывается, остается со своей проблемой один на один.

Также не стоит говорить, что «у всех сейчас так» или «я через это проходил, ничего страшного». Переживающему кризис человеку важно получить поддержку в его ситуации, а не слушать про чужой опыт.

Психолог добавил, что поспешные советы типа «соберись» и «начни действовать» звучат как давление и не работают. Не лучше и «поддержка» с элементами обвинения, когда говорят, что он сам виноват или раньше надо было думать. Она посоветовала просто сказать, что вы рядом, признать, что человеку тяжело, предложить просто посидеть рядом с ним.

Ранее психолог Александра Каленова рассказала, что психологическая травма — это непрожитая реакция психики на сильное событие.