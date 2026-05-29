Психотерапевт Каленова рассказала, как формируется травма и что поможет чувствовать себя лучше

В России 31 мая отметят День психотерапевта. В этот день чествуют специалистов, которые помогают людям разобраться в себе и преодолеть стресс. Piter.TV пообщался с психологом Александрой Каленовой о том, как в мозге формируется травма и что может помочь жителям мегаполисов чувствовать себя лучше в неспокойные времена.

Каленова объяснила, что она работает в полимодальном подходе, то есть использует микс нескольких подходов. Исходя из практики, разные подходы работают лучше с разными вопросами и проблемами. Например, с тревогой и депрессией эффективнее работает когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и диалектико-поведенческая терапия (ДБТ).

«Как-то один из преподавателей нам сказал такую фразу: "Вы не сможете повести своего клиента дальше той точки, до которой дошли вы сами". Я часто вспоминаю это, и у меня прям мурашки по коже идут, потому что это правда так», — отметила психолог.

Каленова подчеркнула, что личная терапия для нее — это уважение к клиенту и признание его уникальности. Она также рассказала, что психологическая травма — это непрожитая реакция психики на сильное событие, и описала, как травма влияет на мозг и тело человека.

По мнению психолога, современный человек должен развивать навыки осознанности и уметь находить «бесформенный покой» — состояние, в котором можно просто быть без цели и задачи. Также она рекомендует информационный детокс, прогулки на природе и другие способы восстановления сил.