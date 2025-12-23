Психолог Панфилова призвала родителей не заставлять ребенка общаться с аниматорами

Общение с аниматором в роли Деда Мороза вне сценария может стать причиной психологической травмы ребенка, если тот предварительно не был подготовлен. Об этом заявила психолог Наталья Панфилова в беседе с « Абзацем ».

По ее словам, перед праздником родителям важно учесть индивидуальные особенности своего ребенка: его возраст, темперамент и степень готовности к контакту с незнакомым взрослым. Панфилова обратила внимание на ситуации, когда дети отчаянно сопротивляются общению с аниматором, крича и отказываясь принять участие в игре.

«Ребенок получает травму именно в тот момент, когда родители не разделяют с ним его чувства. Если он заплакал, а мама и папа его застыдили, в этом случае малыш приобретает [негативный] опыт», — предупредила эксперт.

Как пояснила психолог, родителям стоит немедленно покинуть мероприятие или взять ребенка на руки, если праздник доставляет ему дискомфорт.