Психолог Панфилова объяснила стрессом требования мужчин вернуть подарки после расставания

Требования вернуть подарки после разрыва отношений возникают из-за стресса от неоправданных ожиданий и желания создать неудобства бывшей партнерше. Об этом ИА НСН заявила семейный психолог Наталья Панфилова.

Так специалист прокомментировала случай москвича, который с помощью искусственного интеллекта составил иск к экс-возлюбленной с требованием вернуть мягкую игрушку, ручку, съеденные конфеты и воду. Девушка не стала доводить дело до суда и перевела мужчине семь тысяч рублей.

По словам Панфиловой, подобное поведение не зависит от возраста, а определяется структурой личности и крахом иллюзий. Нередко мужчины действуют в сердцах из-за неприятия расставания. После урегулирования спора они часто приходят в себя, раскаиваются и возвращают вещи обратно с извинениями.