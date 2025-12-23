Психолог оценила идею запретить «детское шампанское»

В Госдуме предложили запретить «детское шампанское». Депутаты уверены, что из-за подобных напитков у ребенка возникает «спокойное отношение к алкоголю». Однако лучше работают не запреты, а личный пример. Об этом 360.ru рассказала практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова.

«С точки зрения психологии, чтобы мы ни говорили, ни запрещали своим детям, работать будет только одно: то, как себя ведут родители. На мой взгляд, всегда адекватнее, полезнее и эффективнее работает то, что родители показывают», — отметила она.

Когда дети взрослеют, им становится особенно интересно нарушить запреты, подчеркнула психолог. Это связано с возрастными особенностями развития.

«Так и должно быть. Дети должны частично нарушать запреты, так они взрослеют», — пояснила Резенова.

Специалист сказала, что она бы обратила внимание на культуру потребления алкоголя в доме и семье. Психолог предпочла бы сосредоточиться на том, как отмечают Новый год, чем наполнен праздник, какие события, развлечения, добрые и нежные обычаи делают его особенным.

«Писать письма, встречаться с родственниками и друзьями. Фокус бы сюда направить», — добавила она.

Ранее опрос на сайте KP.RU показал, что многие россияне не покупают «детское шампанское». Как заявили 70% респондентов, они предпочитают радовать своих чад более полезными и вкусными альтернативами.