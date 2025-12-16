Опрос KP.RU: 70% россиян сообщили, что никогда не покупают ребенку детское шампанское

В России обсуждают запрет на «детское шампанское». Депутаты считают, что такой термин формирует у детей ложное представление о безопасности употребления спиртного. Опрос сайта KP.RU показал, что большинство россиян не покупают детям этот напиток.

Так, 70% опрошенных заявили, что никогда не покупают ребенку детское шампанское, предпочитая более полезные и вкусные альтернативы.

«Это правда, спросите у любого нарколога. Таким образом, у детей формируется положительное отношение к алкоголю. Так что никогда не покупаю своим», — говорит участница опроса.

Тем не менее 28% респондентов все же покупают детское шампанское к новогоднему столу, считая его просто необычным и вкусным лимонадом. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,1 тысячи человек.