Психолог объяснил предосенние спады настроения эволюционным фактором

Психолог Кольцова: в тоске по лету есть эволюционный фактор

Одна из причин, по которым перед осенью некоторые впадают в апатию и уныние, состоит в том, что для наших предков самым активным временем было лето, а осенью они расслаблялись. Об этом 360.ru рассказала психолог Екатерина Кольцова.

«Наши предки весной и летом как раз активно работали и готовились осенью, условно, лежать на печи, пожинать плоды. Поэтому эволюционно, относительно человечества в целом, момент окончания самого плодотворного, яркого, солнечно-теплого периода всегда сказывается», — отметила она.

Кольцова добавила, что влияет и принцип «летом отдыхаем — остальное время трудимся», по которому мы живем в детстве и юности. Стиль жизни со временем меняется, но внутренние установки и привычки остаются.