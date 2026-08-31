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    Психолог объяснил предосенние спады настроения эволюционным фактором

    Психолог Кольцова: в тоске по лету есть эволюционный фактор

    Фото: РИА «Новости»

    Одна из причин, по которым перед осенью некоторые впадают в апатию и уныние, состоит в том, что для наших предков самым активным временем было лето, а осенью они расслаблялись. Об этом 360.ru рассказала психолог Екатерина Кольцова.

    «Наши предки весной и летом как раз активно работали и готовились осенью, условно, лежать на печи, пожинать плоды. Поэтому эволюционно, относительно человечества в целом, момент окончания самого плодотворного, яркого, солнечно-теплого периода всегда сказывается», — отметила она.

    Кольцова добавила, что влияет и принцип «летом отдыхаем — остальное время трудимся», по которому мы живем в детстве и юности. Стиль жизни со временем меняется, но внутренние установки и привычки остаются.

    О том, почему еще возникает так называемый синдром отмены лета и как с ним бороться, — в материале 360.ru.