Психолог объяснил, почему мужчины предлагают платить 50/50 на свидании

Мужчина, предлагающий на первом свидании разделить счет пополам, мог обжигаться в жизни и поэтому таким образом решил проверить, кто с ним сейчас рядом — достойная женщина или «тарелочница». Об этом в беседе с Пятым каналом рассказал психолог, сексолог Керим Костоев.

Специалист отметил, что в последнее время гендерный конфликт оброс огромным количеством мифов. Для многих женщин страхом номер один оказался счет 50/50 с мужчиной. Костоев считает, что это происходит из боязни брать за себя ответственность.

В современном мире часто показывают роскошную жизнь. И в обществе устоялась норма, что женщины вправе требовать от мужчин, чтобы они обеспечили им такие комфортные условия.

Костоев отметил, что такое поведение выходит за рамки разумного. По этой причине адекватные мужчины хотят узнать, что представляет из себя женщина.

Мужчина, когда предлагает оплатить счет 50/50, проверяет, кто с ним рядом — достойная спутница или «тарелочница». Любое свидание, как и отношения, — это всегда риск.

«Это как будто бы риск. Как рискуют люди, которые продают акции и ценные бумаги. Они постоянно учатся чему-то, чтобы минимизировать риск и получить доход», — отметил психолог.

В заключение психолог напомнил о правиле этикета, гласящем, что, кто приглашает, тот и платит.

Ранее представитель сайта знакомств Mamba Наталья Красильникова посоветовала отказаться от рыбалки на первом свидании.