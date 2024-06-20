Представитель сайта знакомств Красильникова посоветовала отказаться от идеи рыбалки на первом свидании

При выборе места для первого свидания лучше отказаться от баз отдыха и рыбалки, такой досуг подойдет для более позднего этапа в отношениях. Об этом РИАМО рассказала представитель Mamba Наталья Красильникова.

Она отметила, что, если хочется провести время на природе, то лучше пригласить девушку на пикник или барбекю. Кроме того, эксперт напомнила, как важно прийти на встречу вовремя. Опоздание может испортить все впечатление от свидания.

Девушкам Красильникова посоветовала надеть платье, но не слишком вызывающее. А также не перебарщивать с макияжем, лучше выглядеть свежей и естественной, добавила Neva.Today.