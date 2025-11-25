Психолог Никитина рассказала, что некоторые женщины могут неосознанно соперничать с дочерью из-за «комплекса Электры»

Семейный психолог Лариса Никитина объяснила, почему некоторые матери ожидают поздравлений в свой праздник, но не спешат отмечать дни дочери или сына. В беседе с Life.ru она отметила, что это может быть связано с «комплексом Электры» — концепцией, при которой мать неосознанно соперничает с дочерью.

По словам психолога, многие современные матери выросли в условиях, когда проявление родительской любви было ограничено. Это сформировало культурную установку, согласно которой излишняя похвала может испортить ребенка.

«На консультациях я часто спрашиваю своих клиентов, как часто их мама их обнимает и целует. Многие женщины, которым уже 20–40 лет и у которых живы мамы, смотрят на меня удивленными глазами и отвечают: „Ну, если ты куда-то уезжаешь далеко“», — рассказала эксперт.

Отсутствие тактильности и близости приводит к тому, что дети, не слышащие от матерей приятных слов, часто обращаются за помощью к психотерапевтам. Никитина рекомендовала матерям проявлять физическую ласку и хвалить детей, особенно в дошкольном возрасте.