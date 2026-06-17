Психолог Невеев посоветовал родителям следить за детьми в интернете для их безопасности

Кандидат психологических наук Александр Невеев выступил на радиостанции «Говорит Москва» и порекомендовал родителям уделять максимальное внимание детям для обеспечения их безопасности в сети. Он подчеркнул, что ребенок должен быть откровенен с родителями.

Невеев отметил, что важно научить детей с осторожностью относиться к новым знакомствам в интернете. Он пояснил, что создать фейковый профиль в социальных сетях очень просто, и это может привести к опасным последствиям. Специалист указал на то, что сетевой манипулятор может создать десятки профилей и использовать их для воздействия на детей.