Психолог назвала темы, которые не стоит обсуждать на первом свидании

На первом свидании не рекомендуется обсуждать бывших партнеров, религию и уровень заработка. Об этом Lenta.ru рассказала психолог Татьяна Любина.

По ее мнению, вопросы «Сколько ты зарабатываешь?», «Сколько у тебя было партнеров?» и «Веришь ли ты в Бога?» — бестактные и задавать их при первой встрече нельзя.

Воспоминания о бывших партнерах, их достоинствах и недостатках, а также жалобы на собственных детей тоже не уместны. Эти темы могут не только помешать флирту, но и обидеть спутника или спутницу.

Кроме того, чтобы не отпугнуть потенциального партнера, Любина рекомендовала избегать на первом свидании обсуждения жизненных проблем, просьб о помощи и заявлений о желании завести семью.

Важно следить за базовой грамотностью своей речи. Грубые ошибки из разряда «ихний» и «звонит» с неправильным ударением на первом слоге могут насторожить собеседника.

«Если возникло ощущение, что собеседник неприятен чисто внешне, не стоит идти с ним на второе свидание, но и заявлять ему в лицо о недостатках вы не имеете права», — добавила специалист.

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